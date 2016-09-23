Две тысячи казанских пенсионеров записались на курсы компьютерной грамотности. Проводятся они в рамках проекта «Интернет-долголетие» университета третьего возраста, обучение бесплатное, сообщили на аппаратном совещании в мэрии Казани.

1 октября в центре семьи «Казан» - день «золотых» и «бриллиантовых» супругов. В этот день почет и уважение окажут тем казанским парам, которые смогли в течение многих десятилетий сохранить прочные супружеские узы, достойно воспитать детей и внуков.

Среди культурных мероприятий, а их в городе за всю декаду планируется провести 50, - торжественная встреча в БКЗ им. С.Сайдашева, на которой ветеранам труда, членам общественных организаций и бывшим сотрудникам исполкома вручат подарки и покажут спектакль «Моя прекрасная леди». Его подготовила оперная студия Казанской государственной консерватории им. Н.Жиганова.

1 октября казанским пенсионерам выпадет возможность бесплатно побывать в муниципальных музеях 1000-летия Казани, Баки Урманче, Константина Васильева и Казанском зоопарке.

Также в этот день можно будет сходить в кино. Благотворительные показы фильмов состоятся в кинотеатрах «Синема», «Киномакс», «Мир» и других. За билетами необходимо обратиться в районную администрацию, совет ветеранов и общественные объединения.

Не забыл муниципалитет и о любителях спорта. Во время декады пройдут различные соревнования. В бассейнах «Ак Буре», «Акчарлак» и «Оргсинтез» проведут состязания по плаванию. Предположительно в них будут участвовать до 300 человек. В течение всего октября в Казани будет проходить футбольный турнир «Кому за 55». В нем будут участвовать 80 человек.

Также в рамках проекта «Моя Казань» предусмотрены бесплатное посещение объектов Универсиады. Это можно будет сделать по воскресеньям 8 до 14 часов. К слову, большинство муниципальных спортивных комплексов города в определенное время бесплатно принимают пенсионеров, желающих заниматься плаванием, баскетболом, волейболом и оздоровительной гимнастикой.

Конечно же, городская власть не забыла о насущном. 1 октября пенсионеры смогут бесплатно попариться в муниципальных банях, а в течение всей декады подправить прическу в парикмахерских, а также починить обувь. Городские предприятия организуют благотворительные обеды и чаепития для 2 с половиной тысяч пенсионеров.