Сотрудники отдела (дислокация г.Альметьевск) управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан установили факт уклонения от уплаты налогов, сообщает пресс-служба ведомства.

Полицейские установили, что индивидуальный предприниматель, путем отражения недостоверных сведений о доходах, расходах по предпринимательской деятельности в налоговой декларации, уклонился от уплаты налога, исчисляемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения на сумму около 2 млн. рублей.

По данному факту СУ СК России по РТ в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 Уголовного кодекса Российской Федерации («Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица»). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи - лишение свободы на срок до одного года.