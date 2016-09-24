В прошедшее воскресенье в Казани состоялся «Кросс нации - 2016» - массовый забег, посвященный Всемирному дню бега, который традиционно проводится по всей России.

В массовых оздоровительных забегах приняли участие более 20 тысяч казанцев: на дистанцию вышли учащиеся школ, вузов и сузов, работники городских предприятий, служащие городских и республиканских органов власти, а также просто приверженцы спортивного образа жизни.

Площадкой для проведения мероприятия была выбрана площадь Тысячелетия, а также близлежащий участок набережной Казанки, где и пролегла основная часть беговой трассы. На время проведения забегов движение автотранспорта в этом районе было ограничено. Одновременно большое количество участников стартовать не имели возможности, ожидавшие своей очереди могли скоротать время, наслаждаясь специально по этому случаю организованным концертом.

Участники забегов соревновались на дистанциях от 1 до 12 километров. Наиболее популярной была самая короткая из них. Организаторы и судьи предупреждали перед стартом всех участников о необходимости соблюдать осторожность, чтобы на старте массовых забегов в колонне не случалась давка. Впрочем, к финишу подобная опасность уже не грозила: многие бегуны переходили на шаг.

- Честно сказать, думал, что с легкостью пробегу два километра, - поделился один из участников забега, 30-летний Артур. - На середине дистанции пришлось перейти на шаг, но к финишу все-таки взял себя в руки и пробежал последние метров двести на максимальной скорости. Видимо, дает о себе знать сидячая работа, раньше я бегал намного лучше.

Состоялся и традиционный VIP-забег, в котором приняли участие представители городских и республиканских органов власти. Дистанцию в километр преодолели министры, депутаты и чиновники. Среди мужчин победителем забега стал заместитель руководителя Аппарата Кабмина РТ Сергей Коростелев, второе место занял помощник премьер-министра РТ по внешнеэкономической деятельности Наиль Насибуллин, третье - Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов. Среди прекрасной половины участников забега первой пришла директор ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования РТ» Алсу Мифтахова, второй - начальник Управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни Кабмина РТ Гузель Шакирова, третьей - министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

- Когда преодолеваешь дистанцию, появляется глубокое чувство удовлетворения, поскольку любая дистанция - это определенный вызов твоим физическим возможностям, - отметил один из участников VIP-забега, министр здравоохранения РТ Адель Вафин. - От нашей физической формы зависит и наш интеллектуальный потенциал. Здоровье требует большой работы над собой. Проблемы возникают, когда ведем сидячий образ жизни. «Кросс нации» формирует новые традиции современной России. Если год придерживаться активного образа жизни и правильного питания - это станет потребностью.

Кстати

Самым юным участником казанского «Кросса нации - 2016» стал Ранель Сабирзянов, ему 2,5 года. Самым возрастным по-прежнему остается Ахмет Сиразиев, которому 88 лет.