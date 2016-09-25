Восьмой тур РФПЛ завершится матчем в Казани.

Сегодня казанский «Рубин» примет «Томь» из Томска. Специалисты прогнозируют победу «рубиновых», но обыватели не считают, что матч против «Томи» будет легкой прогулкой для казанцев. В прошлом туре «Рубин» крупно проиграл «Зениту». В Кубке России дела идут лучше, удалось переиграть «Читу», но опять же «Рубин» продемонстрировал не самый уверенный футбол.

Клуб из Томска находится на 11-м месте, а в случае победы поднимется на десятую строчку. «Рубин» находится на 14-й позиции, но если удастся обыграть «Томь», то казанская команда поднимется также на 10-ю строчку.

Что касается очных встреч, то у команды из столицы Татарстана явное преимущество: 17 побед, 7 поражений и 4 ничьи.

На стороне «Рубина» все - мнения специалистов, статистика и сила состава. В теории все выглядит неплохо, как будет на практике - узнаем уже сегодня, начало матча в 19.30 на стадионе «Центральный».