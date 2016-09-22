Казанская реклама успешно работает на городской бюджет

Уличная рекламная конструкция в этом году принесла в городскую казну почти 50 млн. рублей. До конца года этот показатель может вырасти до 90 млн. рублей, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.

В июле в Казани прошли торги на размещение наружной рекламы. Столичным бизнесменам предложили приобрести остановочные павильоны, оборудованные рекламными колоннами, отдельно стоящие пилоны и афишные тумбы. Спрос на лоты был хороший – изначальная цена выросла от 1,3 до 2,5 раза. По итогам торгов в городскую казну поступило свыше 10 млн. рублей. А в Казани появятся еще почти 200 объектов наружной рекламы. Также в городе установят восемь афишных тумб, стилизованных под старину.

Раиля МУТЫГУЛЛИНА

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