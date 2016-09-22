В Казани продолжают искоренять разношерстные рекламные вывески. В понедельник на аппаратном совещании ознакомили с еще одним предложением столичному бизнесу, который поможет упростить процедуру утверждения типовых вывесок.

В ноябре этого года в Казани на сайте Управления архитектуры и градостроительства начнет работать электронный калькулятор по выбору типового варианта вывески. Здесь же автоматически будет сформирован паспорт на размещение вывески и отправлен на согласование.

Всего предложено 60 вариантов дизайна типовых вывесок на трех языках: русском, татарском, английском. Предприниматели смогут выбрать наиболее подходящий, не выходя из кабинета офиса. Также есть возможность выбрать шрифты, подсветку, цвета и их комбинации. Все это представлено в нескольких вариантах.