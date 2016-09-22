Две тысячи казанских пенсионеров записались на курсы компьютерной грамотности. Напомним, проводятся они в рамках проекта «Интернет-долголетие» Университета третьего возраста. Обучение бесплатное, сообщили на аппаратном совещании в мэрии Казани.

1 октября в центре семьи «Казан» - день «золотых» и «бриллиантовых» супругов. В этот день весь почет и уважение тем казанским парам, которые смогли в течение многих десятилетий сохранить прочные супружеские узы, достойно воспитать детей и внуков.

Среди культурных мероприятий, а их в городе за всю декаду планируется провести 50 – торжественная встреча в БКЗ имени Салиха Сайдашева, на которой ветеранам труда, членам общественных организаций и бывшим сотрудникам исполкома вручат подарки и покажут спектакль «Моя прекрасная леди». Его подготовила оперная студия Казанской государственной консерватории им. Жиганова.

1 октября казанским пенсионерам выпадет возможность бесплатно побывать в муниципальных музеях 1000-летия Казани, Баки Урманче, Константина Васильева и казанский зоопарк.

Также в этот день можно будет сходить в кино. Благотворительные показы фильмов состоятся в кинотеатрах «Синема», «Киномакс», «Мир» и другие. За билетами необходимо обратиться в районную администрацию, совет ветеранов и общественные объединения.

Не забыл муниципалитет и о любителях спорта. Во время декады пройдут соревнования по различным видам спорта. В бассейнах «Ак буре», Акчарлак» и «Оргсинтез» пройдут состязания по плаванию. Предположительно в них будут участвовать до 300 человек. В течение всего октября в Казани будет проходить футбольный турнир «Кому за 55». В нем будут участвовать 80 человек.

Также в рамках проекта «Моя Казань» предусмотрены бесплатыне посещения объектов Универсиады. Это можно будет сделать по воскресеньям 8 до 14 часов. К слову, большинство муниципальных спортивных комплексов города бесплатно принимают пенсионеров, желающих заниматься плаванием, баскетболом, волейболом и оздоровительной гимнастикой.

Конечно же, городская власть не забыла о насущном. 1 октября пенсионеры смогут бесплатно искупаться в муниципальных банях, а в течение всей декады поправить прически в парикмахерских и починить обувь. На городских предприятиях, предприятиях общественного питания пройдут благотворительные обеды и чаепития для 2,5 тысяч пенсионеров.

Кстати

В Казани сейчас проживают почти 300 тысяч пенсионеров. 130 из них находятся в статусе долгожителя – им больше 90 лет. Самый старший житель Казани – 103-летний Иван Петрович Алексанин. Он родился 11 января 1913 года.