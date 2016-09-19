Как сообщает пресс-центр Дома Дружбы народов Татарстана, участники конкурса приготовят и представят жюри и зрителям блюда своих национальных кухонь - татарской, русской, мордовской, чувашской, марийской, булгарской, башкирской, удмуртской, кряшенской. За один вечер можно будет совершить настоящее кулинарное путешествие и познакомиться с кулинарными традициями народов, живущих в Татарстане.