Завтра, 22 сентября, в Доме дружбы народов Татарстана объявят лауреатов конкурса-фестиваля «Кухни народов Татарстана».
Как сообщает пресс-центр Дома Дружбы народов Татарстана, участники конкурса приготовят и представят жюри и зрителям блюда своих национальных кухонь - татарской, русской, мордовской, чувашской, марийской, булгарской, башкирской, удмуртской, кряшенской. За один вечер можно будет совершить настоящее кулинарное путешествие и познакомиться с кулинарными традициями народов, живущих в Татарстане.
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