Сегодня в Национальном музее РТ прошла торжественная церемония закрытия выставки «Образы немеркнущих страниц: донское казачество в книжной графике по произведениям М.А. Шолохова».

Экспонаты из фондов Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова в Ростовской области были представлены в рамках сотрудничества музея-заповедника с Национальным музеем РТ.

Весной нынешнего года татарстанский музей представлял на родине великого писателя, в станице Вешенская, выставку «Декоративно-прикладное искусство казанских татар: история и современность». И вот – ответная выставка.

В экспозиции были представлены работы талантливых художников, которые иллюстрировали произведения Шолохова, уникальные издания книг писателя, а также архивные фотографии из семейного альбома Михаила Александровича. Посетители могли не только познакомиться с выставкой, но и услышать казачьи песни в исполнении артистов фольклорно-этнографического ансамбля «Красная горка»

Все присутствующие на церемонии признавались, что с этой выставкой жалко расставаться.

Первый опыт обменных выставок между двумя музеями оказался очень удачным, и наверняка, это творческое сотрудничество будет продолжено.