В самый разгар голосования за символы новых банкнот 200 и 2000 рублей Центробанка на сайте твоя-россия.рф. Казань впервые поднялась на верхнюю строчку, набрав 157 322 голоса. Напомним, что всего два дня назад столица Татарстана праздновала прорыв на второе место с середины списка, где город находился с самого начала.

Верхние позиции в голосовании, достигнутые Казанью за последние несколько дней, стали наглядным подтверждением эффективной работы инициативной группы и популярности акции «Голосуй за Казань на сайте твоя-россия.рф». Команда #200казань не намерена сбавлять темп и продолжит проводить мероприятия в поддержку города, чтобы закрепить за ним право оставаться на лидирующих позициях.