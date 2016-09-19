Со 2 октября стартует ежегодный чемпионат по мини-футболу среди корпоративных команд «Казанская Бизнес Лига». Продлится чемпионат до 4 декабря.

Корпоративные соревнования уже давно стали синонимом сплоченности коллектива и укрепления командного духа. На соревнования сотрудники с удовольствием соглашаются сами, а весь коллектив следит за новостями успехов своей команды на протяжении всего турнира, что положительно влияет на сплоченность коллектива и налаживанию внутрикорпоративных связей. Именно таким тимбилдингом в Казани занимается компания «Корпоративный спорт», а ее корпоративные турниры «Казанская Бизнес Лига» привлекают все больше внимания предприятий из различных сфер бизнеса нашего города.

При этом участники получают лучшие спортивные объекты для соревнований, профессиональное судейство и медицинское обслуживание, качественное фото и видеосъемку с соревнований, бесплатную фуршетную зону для игроков и болельщиков, сопровождение соревнований веселой музыкой и комментариями ведущего и розыгрыш ценных призов для всех присутствующих на играх сотрудников.

В настоящее время уже заявились команды таких организаций, как «Банк Казани»,

«ТАИФ-СТ», «ТРК ТНВ», «Ак Барс Девелопмент», завод «КриалЭнергоСтрой», «Татспиртпром». Заявки для участия принимаются по тел. +7 (843) 247-74-74 или на сайте favoritesport.ru/championat.

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