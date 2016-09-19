Знатоку физики удалось опровергнуть штраф с помощью эффекта Доплера.
Напомним, что на трассе Москва – Уфа камера зафиксировала превышение скорости у автомобиля Юрия Горюнова. Физик не согласился с результатом вычислений камеры и провел собственное исследование, доказав, что он не мог двигаться со скоростью, которую показала камера. Он утверждал, что датчик, который отвечает за вычисление скорости, установлен неверно и завышает результат измерения скорости. Суд рассмотрел доказательства и принял сторону физика, сообщают «РИА Новости».
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