-Мне хочется сказать что-то искреннее, поэтому я прочитаю вам стихи. Но стихи у меня все печальные, поскольку тоскую по драматическим ролям, но вынуждена играть комедийные образы, которые противоречат моей душе. А что делать?.. - так несколько неожиданно началась творческая встреча с известной российской актрисой театра, кино и дубляжа, заслуженной артисткой РСФСР Анной Каменковой.

Встреча состоялась в рамках Казанского международного фестиваля мусульманского кино, прошедшего недавно в нашем городе. Желающих встретиться с именитой гостьей фестиваля было очень много.



Представляем гостью

Анна Каменкова, актриса театра и кино. Настоящее признание пришло к ней после роли Мани в мелодраме Леонида Менакера «Молодая жена» (1979 г.). На XIII Всесоюзном фестивале телефильмов в Душанбе ей вручили приз за лучшую женскую роль, а затем признали актрисой года. В 1980-е годы ее можно было часто увидеть на экране. В 1987 году она в партнерстве с Сергеем Шакуровым сыграла в детективном сериале «Визит к Минотавру». В 1993 году снялась в кинодраме

Владимира Макеранца «Ты есть». За исполнение роли главной героини в этом фильме получила приз международного фестиваля актеров кино «Балтийская жемчужина» (Рига - Юрмала) за лучшую женскую роль.

Анна Каменкова принимала активное участие в озвучивании зарубежных фильмов. Еще студенткой она озвучила Джульетту в знаменитом фильме Франко Дзеффирелли («Ромео и Джульетта», 1968). Голосом Анны Каменковой говорят героини фильмов «Унесенные ветром», «Послания в бутылке», «8 женщин» и многие другие. Также она озвучила Ларису в «Жестоком романсе», Анастасию Ягужинскую в «Гардемаринах» и еще многих героинь известных советских и российских фильмов.

«Нет, вы будете

на это смотреть!»

- Моноспектакль - это самое страшное, что может быть на сцене. Вы одни, и никто вам не поможет, нет партнера, сказать некому и держаться не за кого. Однажды у меня была сложная драматическая роль такого формата. Перед выходом на сцену я заметила в первом ряду двух молодых людей с цепями, в красных пиджаках - нетипичная для обычного зрителя внешность... Я растерялась, не знала, как буду играть. И первые 15 минут это была своего рода борьба. Я играла и думала:

«Нет, вы будете на это смотреть!»

После завершения спектакля, когда все покинули зал, они продолжали сидеть и глядеть на сцену как в трансе. Я считаю это своей главной победой!

Войти в Мерил Стрип и сыграть вместе с ней

- Мне очень повезло: каких красивых и талантливых женщин я озвучивала! Это Мерил Стрип, Шэрон Стоун, Катрин Денев, Джулия Робертс, Мишель Пфайффер - всех не перечислить. Они везде такие разные и такие прекрасные. Дубляж - это большая школа для актера. Ты должна войти в образ, созданный другой актрисой, и сыграть вместе с ней, потому что иначе ничего не получится. И как ни странно, иногда это прямо смыкается. И есть ощущение, что ты - их голос, и это тоже счастье.

Сейчас, конечно, весь процесс изменился. Сейчас главную роль я делаю за четыре часа. Раньше это как было… Сначала актеры полностью смотрели фильм, потом были пробы, потом актеров утверждали, затем пускали колечки по три-четыре реплики. И они крутились, и все накладывалось поверх. Стараясь попасть вовремя. Потом режиссер выбирал из каждого дубля по слову. А сейчас эту функцию выполняет компьютер. А еще раньше актеры стояли у микрофона по пять человек.

На крупный план кто-то подходил к микрофону один, на общий все отходили. Посмотреть со стороны - это дурдом! Взрослые люди наклоняются, приседают, если в фильме драка - машут руками. Это все было, и это было прекрасно. Зарождалось подлинное взаимодействие. А сейчас выходишь, компьютер дает команду начать, но он не предупреждает о переходах, даже посмотреть, все ли нормально, не дают, все, говорят, продолжайте дальше. Это такие скорости сейчас бешеные!

«Ну и чем

я не Маша?..»

- У меня был тяжелый момент, когда я ушла из театра. Как быстро разваливается театральный мир и как долго собирается… И я ушла, ушла в никуда. Свобода полная! Только ты не знаешь, куда идти, потому что чувствуешь себя как в пустыне. Кино не было. До сорока лет поиграла, хорошие роли в театре и кино. И думаю, ну и ладно! И меня спасли две вещи: озвучка и учеба на получение водительских прав.

Сейчас такое время: чем интереснее роль, тем меньше за нее платят или не платят вообще. Чем хуже, тем больше зарплата! И поэтому выбираешь из худшего… Но вот недавно было интересное предложение от Юрия Грымова. Он звонит: «Хочу вам предложить роль Маши в «Трех сестрах». У меня был шок. Говорю себе: «Ну и чем я не Маша? Я Маша!» Беру в руки Чехова, перечитываю пьесу. Подхожу к зеркалу и говорю: «Какая ты Маша, Ань? Ты бабушка Маши!» И я была в полной растерянности. Режиссер потом объяснил: «У меня есть задумка снять «Трех сестер» сто двадцать лет спустя…» Это показалось мне таким интересным предложением, даже если некоммерческий проект. Работаем бесплатно, все актеры. Но вряд ли картина найдет зрителя. Хотя, вполне возможно, что найдет, если режиссер сделает из него четырехсерийный сериал. Вот в таком случае точно найдет.