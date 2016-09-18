В работе отражены результаты научных изысканий в области лантаноидсодержащих жидких кристаллов за последние 15 лет. Было синтезировано и исследовано более 200 новых соединений, на основе которых созданы уникальные полифункциональные оптические материалы. По результатам работы опубликованы десятки статей в высокорейтинговых российских и международных научных журналах и ряд патентов.

На соискание Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники за 2016 год выдвигается работа «Создание инновационных лантаноидсодержащих материалов с управляемыми фотофизическими свойствами, перспективных для оптоэлектроники и биомедицины» совместного авторского коллектива ученых - сотрудников лаборатории быстропротекающих молекулярных процессов Казанского физико-технического института им. Е.К.Завойского: зав. лаб., к.ф.-м.н. Лобкова В. С., с. н. с., к.ф.-м.н. Сафиуллина Г. М., с. н. с., к.ф.-м.н. Никифорова В. Г., н. с., к.ф.-м.н. Лапаева Д. В., и сотрудников Казанского национального исследовательского технологического университета: зав. каф., проф., д.х.н. Князева А. А., проф., д.х.н. Селивановой Н. М., доц., к.х.н. Романовой К. А.

Научному коллективу удалось создать новые люминесцентные материалы на основе комплексов лантаноидов. Это тонкие пленки высокого оптического качества с интенсивной люминесценцией, которые демонстрируют удивительную стойкость к деструктивному воздействию ультрафиолетового света.Это выгодно отличает их от существующих материалов, люминесценция которых необратимо затухает при длительном облучении в УФ диапазоне. Учитывая этот факт, а также возможность использования известных технологий создания жидкокристаллических плёнок для дисплеев, можно говорить о высокой готовности к промышленному производству оптических материалов на основе полученных авторами комплексов лантаноидов. Важно отметить, что аналогов у такого оптического материала в мире не существует. Это достижение авторов открывает новые горизонты для создания инновационных устройств типа УФ-дозиметров, перестраиваемых оптических решеток, оптических накопителей информации. На основе нового класса соединений - лиотропных лантанидомезогенов, были предложены методы создания транспортных систем доставки биоактивных субстанций, способных к переносу различных по природе биоактивных компонентов и лекарственных препаратов.

Фактически представленные инновационные материалы имеют сегодня самые широкие границы применения, как в оптоэлектронике и нанотехнологиях, так и в биомедицине и фармации, и потому весьма востребованы и перспективны для внедрения в практику предприятий Республики Татарстан.