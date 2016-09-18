Традиционный праздник Луны или Чунгтху казанская диаспора из Вьетнама отпраздновала 15 сентября. В этот день Дом дружбы народов утопал в ярких красках этого зрелищного события. Гостей праздника удивляло и восхищало вьетнамское общество «Доанкет».



Праздник Луны для вьетнамцев - это торжество, отмечаемое в пятнадцатый день восьмого месяца. Традиционно его справляют вечером, поэтому концерт начался в 18.00. Специально для гостей мероприятия программа велась на двух языках: вьетнамском и русском.

Когда все зрители устроились на своих местах, занавес поднялся - и шоу началось. Открыл праздник председатель вьетнамского общества Дам Зань Лам. Первым и одним из самых впечатляющих номеров стало выступление артистов под названием «Дракон». Танец гигантского ящера при первом просмотре производит неповторимое впечатление и вызывает некое благоговение перед вьетнамским символом счастья и совершенства.

- В начало шоу мы поставили именно танец «Дракон», ведь этот номер традиционно оказывает большое впечатление на публику. Для нас действительно много значит восхищение зрителей всех возрастов, - рассказал один из танцоров Ха Чонг Нгиа.

Совсем маленькие артисты тоже подготовились к концерту. Так, малышки исполнили танец «Звездочки», совмещая легкие па с демонстрацией больших блестящих звезд из мишуры. Ребята постарше тоже подошли к выступлению основательно и поставили парный танец «Модерн».

А потом пришло время конкурса красоты, принять участие в котором мог каждый желающий: рассказать о себе, попробовать свои силы в конкурсе танцев и пройтись по сцене, стараясь продемонстрировать особую модельную походку. А когда маленькие зрители уже изнемогали от недостатка движения, началось развлекательное шоу.

Праздник вышел за пределы концертного зала - в Доме дружбы народов в этот вечер можно было повеселиться вместе с детьми на специально для этого организованной программе, а в зале торжеств все могли попробовать традиционное угощение этого праздника - «лунный пряник».