В Кукморском районе РТ местный житель предстанет перед судом по обвинению в разбойном нападении на автозаправочную станцию.

Прокуратура Кукморского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя села Мамашир. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ («Разбой»), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия вечером 9 июля 2016 года обвиняемый, скрыв лицо под балаклавой и вооружившись металлической трубой, совершил разбойное нападение на АЗС, расположенную на 21-м км автодороги Вятские Поляны - Малмыж. При этом нападавший сначала выманил оператора из помещения, заставив сработать сигнализацию припаркованного рядом автомобиля. После этого он напал на оператора, угрожая ему физической расправой. Когда работник АЗС, испугавшись, убежал, злоумышленник проник в помещение АЗС, откуда похитил более 300 тыс. рублей.

Свою вину задержанный полностью признал, вернув похищенные деньги собственнику.

Уголовное дело направлено в Кукморский районный суд.