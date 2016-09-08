В третий раз казанская премия «Глаголица» отметит наградами в области литературы юные таланты в возрасте от 10 до 17 лет.

В новом сезоне в конкурсе юных литераторов приняли участие более 800 участников со всей России, из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Около 1000 произведений на русском и татарском языках в номинациях: поэзия, проза, эссеистика, художественные переводы - поступило в адрес жюри, что в два раза превышает показатель прошлого года. Работы пришли из 64 субъектов

Российской Федерации, а также из Армении, Финляндии, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, с Украины.

Конкурс «Глаголица» дает возможность проявить свой талант ребятам из России и из-за рубежа, собрать их в Казани, чтобы они могли обменяться знаниями, культурными ценностями, самобытностью слога.

Участие в этом литературном состязании дает возможность быть увиденным и услышанным. За два года 216 работ конкурсантов были напечатаны в альманахе, по мотивам рассказов ребят сняты 7 короткометражных фильмов, вышли 6 публикаций в литературных журналах двух столиц, призеры приняли участие в радиоэфире.

Традиционно перед церемонией для лауреатов пройдут авторские мастер-классы. Так, с 14 по 19 ноября в компьютерном лагере «Байтик» с номинантами литературной премии встретятся Марина Бородицкая - российский поэт, переводчик поэзии, автор книг для детей, Григорий Кружков - русский поэт, эссеист, переводчик поэзии, лауреат Государственной премии Российской Федерации по литературе, почетный доктор литературы Тринити-колледжа (Ирландия), лауреат

Литературной премии Александра Солженицына. В числе руководителей мастер-классов такие мастера, как Дмитрий Емец - российский писатель-фантаст, автор серий книг про Таню Гроттер, Мефодия Буслаева. С ребятами встретятся Виктор Лунин - детский поэт, писатель, переводчик, Роберт Миннуллин - народный поэт Татарстана.

В октябре экспертное жюри определит 100 лучших работ премии, финалисты станут известны в начале ноября. Чествование победителей состоится в стенах Татарского государственного театра кукол «Экият» 19 ноября.

Для участников готовится обширная культурно-просветительская программа, включающая в себя посещение острова-града Свияжска, города Болгара.

Организатор конкурса - благотворительный фонд поддержки детей «Счастливые истории» при поддержке Министерства культуры РТ, Министерства образования и науки РТ, Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

С подробностями о конкурсе можно ознакомиться на сайте http://www.glagolitsa-rt.ru/.