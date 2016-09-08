Концерт-открытие концертного сезона Казанской консерватории прошел при полном аншлаге. В Государственном Большом концертном зале имени С.Сайдашева буквально яблоку негде было упасть, даже на балконе наблюдалось настоящее столпотворение. Не оказалось свободных мест и на ступенях - излюбленном месте студентов, которые смогли достать лишь входные билеты.

Открытие сезона Казанской консерватории совпало с первым концертом Международного фестиваля духовной музыки. Проект организован консерваторией совместно с немецким музыкальным объединением Palatina Klassik, а также итальянским фондом сакральной музыки La Fondazione Pro Music e Arte Sacra.

В начале сентября выдающийся немецкий дирижер Лео Кремер прибыл в Казань, чтобы начать долгожданные репетиции с симфоническим оркестром Казанской консерватории. И вот на этом концерте на главной концертной сцене Казани зазвучала знаменитая Симфония №1 П.И.Чайковского. Слушатели были погружены в «Зимние грезы». Благодаря мягкому звучанию струнных, стройному и ясному звуку духовых групп, отчетливым перекличкам темы у разных инструментов создавалась прозрачная, почти осязаемая картина зимнего снежного дня.

- Наш симфонический оркестр мне очень нравится. В его исполнении чувствуется молодая энергия, увлеченность и даже некий азарт. Его интересно слушать, интересно наблюдать, как выстраивается музыкальный материал. С каждым годом музыканты растут в профессиональном плане, и это очень радует, - поделилась своими впечатлениями заслуженный работник культуры Татарстана Эра Сайфуллина.

Во втором отделении «снежные вихри» сменились «колокольным звоном» первых аккордов Второго фортепианного концерта С.В.Рахманинова. Солировал народный артист Татарстана Евгений Михайлов. Выступление завершилось на эмоциональном фортиссимо. Слушатели долго не отпускали музыкантов со сцены, и они с воодушевлением на бис исполнили фрагмент концерта.

Музыкальные полотна в исполнении казанских студентов под руководством европейского дирижера звучали очень гармонично. Но такого чуткого, гибкого взаимодействия в исполнении между дирижером и инструменталистами, возможно, и не произошло бы без одной очень важной составляющей - теплой атмосферы в коллективе.

- За эти две недели мы очень много работали, - рассказал Лео Кремер. - Мы стали не только сплоченным коллективом, но и дружной семьей. Это уже не просто играть по взмаху дирижера: раз-два-три-четыре...