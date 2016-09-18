Многие ли татарстанцы получают неофициальную зарплату и в каких сферах чаще по итогам месяца выдают деньги в конверте? Насколько важно для работников получать зарплату полностью официально?



Ответы на эти вопросы получила Служба исследований компании HeadHunter в результате опроса работников компаний Татарстана.

Выяснилось, что на последнем месте работы большая часть татарстанцев (60%) получали «белую» зарплату. Стоит отметить, что среди городов-миллионников по официальным зарплатам Казань входит в тройку лидеров наряду с Волгоградом и Екатеринбургом. Больше всего «серых» зарплат получают жители Челябинска, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Воронежа - об этом заявили около трети соискателей из каждого региона.

Почти 80% местных представителей банковской сферы сообщили о том, что получали зарплату полностью официально. Большинство сотрудников добывающих предприятий и работников госсектора также подтвердили, что работодатель платил им официально. «Серые» схемы оплаты труда чаще всего предлагаются работникам сферы продаж, строительства и автомобильного бизнеса. Ожидаемо лидером среди профессиональных областей по «черным» зарплатам стала сфера домашнего персонала - как правило, с нянями и домработницами не заключают трудовые контракты.

Для абсолютного большинства татарстанцев (82%), принявших участие в опросе, важно, чтобы зарплата была полностью официальной. Лишь 16% заявили, что им неважно, какой формой оплаты труда будет пользоваться работодатель. При этом отношение к официальной заработной плате варьируется в зависимости от схемы оплаты труда на последнем рабочем месте: среди тех, кто получал «черную» зарплату, больше всего тех, кому неважно, будет ли зарплата официальной или нет.

По мнению 31% опрошенных, за последние два года «черные» и «белые» зарплаты стали предлагать реже. А вот «серые» схемы оплаты труда, напротив, стали более распространенными - так считает каждый третий участник опроса из

Татарстана. Велика доля (26%) и тех, кто считает, что предложение «серых» схем за последние два года никак не изменилось.

Респондентам также задавался вопрос об условиях, при которых они готовы были бы предпочесть работу с частично или полностью неофициальной оплатой труда. Большинство работников компаний республики (65%) заявили, что были бы готовы пойти на такой шаг в случае увеличения зарплаты как минимум в 1,5 раза. Еще 28% также были бы не против получать зарплату в конверте, если бы это была работа в «компании мечты» или если бы условия труда были для них более привлекательными. Лишь каждый пятый заявил, что ни в коем случае не согласился бы на работу с «серой» или «черной» зарплатой, сообщает пресс-служба HeadHunter в Поволжье.

Опрос проводился среди 19161 сотрудника российских компаний, 692 из них - жители Республики Татарстан.