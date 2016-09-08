С 4 по 8 октября в Казани состоится V конгресс Российского общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ). Около 600 ведущих ученых-филологов, преподавателей школ, вузов, методистов из 77 городов России обсудят актуальную тему «Динамика языковых и культурных процессов в современной России».



- Казань была выбрана местом проведения конгресса в результате конкурса. Мы проводим конгресс именно здесь не только потому, что Казань - один из красивейших городов России. Это престижный академический центр филологии, а казанская лингвистическая школа хорошо известна своими достижениями, - рассказала на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» генеральный секретарь Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, исполнительный директор Российского общества преподавателей русского языка и литературы Наталья Брунова.

Пятидневная программа конгресса обширная. Специалисты обсудят актуальные аспекты исследования русского языка, взаимосвязь и взаимовлияние языков народов России, а также проблему русского языка как иностранного в России и за рубежом. Пристальное внимание будет уделено вопросам читательской культуры у школьников и молодежи, проблеме изучения русской речи. Еще одна актуальная тема - культура языка СМИ и интернета.

Участники конгресса из разных регионов России смогут познакомиться с опытом Татарстана по поддержке и развитию русского языка и культуры. Заседания трех секций будут проводиться на базе гимназии №2 им. Марджани Московского района, гимназии №7 Ново-Савиновского района Казани и лицея им. Лобачевского при КФУ. Также специалисты-филологи побывают в Ципьинской средней общеобразовательной школе и школе села Шушмабаш Арского района Татарстана.

- Интерес научной общественности к конгрессу Российского общества преподавателей русского языка и литературы без преувеличения огромный, - отметила заведующая отделением русской и зарубежной филологии КФУ, член правления

Российского общества преподавателей русского языка и литературы, профессор КФУ Резеда Мухаметшина. - Ожидаем, что большие дискуссии развернутся на круглых столах конгресса по проблемам создания учебников русского языка и литературы для общеобразовательной средней школы, тестирования по русскому языку, применения компьютерных средств обучения.

Уже давно идут научные споры о том, какие учебники должны быть по литературе, какие произведения должны быть в школьной программе. Одна группа ученых считает, что ничего в программе менять не надо. Другая группа не менее уважаемых специалистов утверждает, что изменения необходимы. Современные дети совсем не такие, какими были дети даже лет 10 - 15 назад. Сейчас они совершенно иначе воспринимают художественные тексты. Поэтому, по мнению этих ученых, школьникам надо предлагать для чтения книги, где главный герой не взрослый человек, а их сверстник. Проблемы, переживания, эмоции такого героя будут детям понятны и близки. А пока мы все предлагаем ребенку на вырост: одежду на вырост, обувь на вырост, тексты на вырост. В подростковом возрасте ребят интересуют приключения, фэнтези, сказки, а мы им даем «Анну Каренину», «Преступление и наказание», где речь идет совсем не о детских проблемах. Что сегодня читать детям? Как преподавать им литературу? Об этом необходимо серьезно думать.