О работе с высокомаржинальными культурами (кукуруза на зерно и подсолнечник) рассказал на республиканском совещании в Доме Правительства РТ, прошедшем 17 сентября, заместитель премьер-министра РТ - министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.



Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. В совещании принял участие премьер-министр РТ Ильдар Халиков.

Как сообщил Марат Ахметов, в текущем году в республике начали масштабно заниматься высокомаржинальными культурами - кукурузой на зерно и подсолнечником.

«Хозяйства получили серьезный опыт, и на следующий год можно и нужно ставить более высокую планку - засеять кукурузой на зерно не менее 10% зернового клина. Это по республике свыше 150 тыс. га, и работать на урожай в пределах 5 тонн с гектара. Конечно, задача непростая», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Далее он остановился на масличных культурах. «Для рапса год был не очень удачным, - сказал Марат Ахметов. - Урожай сформировался только около 10 центнеров с гектара. Маслосемена оказались мелкими, но из-за этого аномального года рапс забрасывать не нужно. Неплохое состояние подсолнечника. Пока у масличных очень высокая ликвидность, и цена на них в последние годы стабильно высокая. Многие получат значительный дополнительный доход».

По словам Марата Ахметова, под рапс, как и под подсолнечник, в следующем году надо занять не менее 10% посевов. Это около 300 тыс. гектаров.

Говоря об основной обработке почвы, глава Минсельхоза РТ сообщил, что обработано более половины площадей - это около 1,2 млн га (по Республике Татарстан - 62%). В Атнинском районе выполнение составляет 96%, в Сармановском, Заинском районах обработано около 90% площадей, в Актанышском, Балтасинском, Высокогорском, Рыбно-Слободском - более 75%, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В ходе совещания Марат Ахметов также затронул тему наведения порядка на территории животноводческих ферм, крупных комплексов республики. По его словам, поставлена задача до 1 октября привести территорию животноводческих объектов в надлежащее состояние. При этом особое внимание уделять технологии удаления навоза и состоянию навозохранилищ. Некоторые хозяйства уже завершают работы по обустройству навозохранилищ.