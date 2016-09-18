По итогам выборов в Государственную Думу ФС РФ в Едином информационном центре ЦИК РТ 19 сентября состоялась пресс-конференция с участием Председателя Госсовета РТ, секретаря ТРО ВПП «Единая Россия» Фарида Мухаметшина.



Глава парламента отметил, что избирательная кампания в Татарстане прошла успешно и слаженно при участии большого количества специалистов ЦИК РТ - членов участковых и территориальных комиссий, имеющих существенный опыт в организации выборов.

Проголосовали более 2 миллионов 275 тысяч татарстанцев. Явка составила 78,77%. Фарид Мухаметшин подчеркнул, столь высокий уровень активности отнюдь не удивителен. «Этому способствует много факторов. Главное, люди видят - решаются насущные проблемы: строятся новые школы, детские сады, дороги, больницы, фельдшерско-акушерские пункты в селах. Каждый населенный пункт видит какие-то преобразования, которые хорошо воспринимаются населением», - сказал он.

Как отметил Председатель Госсовета РТ, выборы прошли в конкурентной атмосфере - принимали участие 14 политических партий, 42 кандидата боролись по одномандатным округам.

Голоса распределились следующим образом: 85,3% за «Единую Россию», КПРФ набрала 4,07% голосов, «Справедливая Россия» - 2,26%, ЛДПР - 2,24%, партия «Яблоко» - 0,53%. По одномандатным округам победу одержали представители партии «Единая Россия» Фатих Сибагатуллин, Альфия Когогина, Иршат Минкин, Ильдар Гильмутдинов, Ринат Хайров и Айрат Хайруллин.

«Протоколы ЦИК РТ еще не подписаны. Однако я могу уверенно сказать, что Президент Татарстана Рустам Минниханов, возглавляющий на выборах в Госдуму региональный список кандидатов в депутаты «Единой России», останется на посту руководителя республики», - сообщил Председатель Госсовета, секретарь ТРО партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин. По его словам, Рустам Минниханов, которого в прошлом году на этот пост избрало большинство жителей республики (94%), еще в начале избирательной кампании заявлял, что не воспользуется депутатским мандатом. Президент будет работать во благо республики, в том числе исполнять наказы, полученные от жителей Татарстана в ходе избирательной кампании. А свой мандат уступит кандидату, стоящему в региональном партийном списке.

В ходе пресс-конференции Фарид Мухаметшин прокомментировал новации, которые партийцы успешно реализовали в ходе избирательной кампании. Одна из них - это сотни встреч кандидатов в депутаты и прямой диалог с жителями республики. Со стороны избирателей звучала и критика, и конструктивные предложения, и просьбы о решении проблем сельского поселения, района или города, в целом республики. Люди выражали надежду, что команда от Татарстана будет способна защитить их интересы на самом высоком уровне.

Как отметил Фарид Мухаметшин, главное - решена принципиальная задача провести выборы честно, открыто, легитимно. Это признали и рекордно высокое число наблюдателей - на всех избирательных участках республики работали 12,5 тыс. представителей всех партий, и 17 международных наблюдателей, передает пресс-служба Госсовета РТ.

Глава парламента поблагодарил средства массовой информации республики, участвовавшие в освещении выборов в Татарстане (в этом году это более 500 СМИ), а также отметил эффективность формата работы Единого информационного центра ЦИК РТ.