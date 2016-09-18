В минувшую пятницу в Доме Правительства РТ состоялось рабочее совещание по вопросам подготовки к жеребьевке Кубка конфедераций - 2017, которая пройдет в ноябре этого года в Казани.

Совещание провел министр спорта РФ Виталий Мутко. Также в работе принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Открывая совещание, Виталий Мутко отметил, что Кубок конфедераций - один из ключевых турниров в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. В следующем году в нем примут участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов: сборные команды Германии, Португалии, Чили, Мексики, Новой Зеландии, Австралии и России (заявлена в качестве хозяйки мундиаля). Позже определится победитель Кубка африканских наций. Мероприятие пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех российских городах - Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

21 октября будет запущено голосование по выбору талисмана чемпионата мира - 2018, а 1 декабря начнется продажа билетов на Кубок конфедераций - 2017, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Далее о ходе подготовки к предстоящей жеребьевке Кубка конфедераций - 2017 сообщил генеральный директор АНО «Организационный комитет «Россия-2018» Алексей Сорокин. Он добавил, что жеребьевка пройдет 26 ноября в Казани на площадке Академии тенниса. Традиционно она включает в себя четыре мероприятия. 24 ноября в Международном информационном центре состоится заседание оргкомитета ФИФА. На следующий день, 25 ноября, в Казанской Ратуше пройдет семинар команд-участниц, а также официальный прием в ГТРК «Корстон». 26 ноября в 18.00 стартует сама церемония жеребьевки. Прямая трансляция шоу будет организована на Первом канале.

На территории Казанской академии тенниса планируется возвести дополнительные элементы временной инфраструктуры: тент церемонии, зоны досмотра, площадки для инфраструктуры энергообеспечения и телевещания.

По словам Алексея Сорокина, подготовительные работы стартовали более года назад. Создана проектная команда, в которую вошли сотрудники оргкомитета, представители спортивного ведомства Татарстана, дирекции спортивных и социальных проектов Казани. В столице РТ накоплен большой опыт проведения подобных крупных мероприятий, поэтому подготовка осуществляется достаточно профессионально и ритмично, отметил он.

В интервью журналистам Президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, нет никаких сомнений, что и жеребьевка, и Кубок конфедераций пройдут на самом высоком уровне. Это очень большое событие для футбольного мира и хорошая репетиция перед чемпионатом мира 2018 года, добавил он.

Также Президент РТ выразил благодарность министру спорта России и руководству страны за то, что Казань попала в число четырех городов, где будут проходить матчи Кубка конфедераций.