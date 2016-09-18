Татарстан сегодня является одним из регионов, активно развивающих сотрудничество с Японией. Республика стала площадкой для реализации ряда успешных российско-японских проектов, сказал заместитель министра экономического развития России Станислав Воскресенский, открывая VI заседание Российско-японского консультативного совета по модернизации экономики России. Мероприятие состоялось 19 сентября в Казани на площадке ГТРК «Корстон».

В нем также приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в РФ господин Тоехиса Кодзуки, премьер-министр РТ Ильдар Халиков, вице-премьер РТ - министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, председатель подгруппы по транспорту Японо-российского комитета по экономическому сотрудничеству Федерации экономических организаций Японии Такеши Хасимото, президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия» - председатель Российско-японского делового совета Алексей Репик, руководители министерств и ведомств России и Татарстана.

Заместитель министра экономического развития России напомнил о прошедшем недавно во Владивостоке II Восточном экономическом форуме, в работе которого приняли участие Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. «Делегация японских деловых кругов, состоящая из 250 человек, стала самой многочисленной в истории форума. Мы уверены, что это свидетельствует о высоком интересе японского бизнеса по отношению к России», - заметил он.

По словам Воскресенского, главной совместной задачей на данном этапе должна стать проектная работа по наполнению и реализации плана двустороннего сотрудничества из 8 пунктов, который был предложен премьер-министром Японии на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Сочи в мае этого года.

«Надеемся, мы сможем продолжить обсуждение списка наших совместных проектов и многие из них дойдут до успешной реализации, - сказал Воскресенский. - Хочу отметить, что специфика нашего совета состоит не только в обзоре палитры российско-японского взаимодействия, но и в выделении проектов, в наибольшей степени содержащих научную и инновационную составляющую».

В качестве примера замминистра экономразвития РФ привел совместное российско-японское предприятие в сфере медицины и высоких технологий, продукция которого будет поставляться в основном на мировой рынок.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России отметил, что работа заседания проходит в прекрасном историческом городе Казани, где переплетается культура Востока и Запада. Он также поблагодарил Рустама Минниханова за высокий уровень организации данного мероприятия.

Господин Кодзуки подчеркнул, что предложенный премьер-министром Японии план сотрудничества станет новым стержнем развития российско-японского экономического взаимодействия.

«Успешная реализация данного плана зависит не от чиновников, а от частных компаний, которые участвуют в сегодняшнем заседании. Здесь собрались представители японского и российского бизнеса, чтобы проинформировать нас о реализации тех или иных проектов, рассказать о проблемах и предложить варианты их решения», - добавил посол.

Поприветствовав участников мероприятия, Рустам Минниханов выразил признательность за возможность наладить взаимодействие с широким кругом потенциальных японских партнеров.

Президент РТ напомнил о встрече с господином Тоехиса Кодзуки, которая состоялась в этот день в Казанском Кремле. «В ходе встречи представители татарстанского и японского бизнеса озвучили наиболее перспективные направления сотрудничества. Я убежден, что мы обязательно найдем общие интересы», - сказал Рустам Минниханов, поблагодарив руководство России и Японии за возможность развития совместных проектов.

Мы заинтересованы в привлечении японского бизнеса и капитала, добавил Президент Татарстана, будем рады расширять наши связи и оказывать всяческое содействие.

Президент Татарстана Рустам Минниханов уделяет особое внимание японскому вектору развития в экономике региона, активно поддерживая реализацию совместных проектов с японским бизнес-сообществом, подчеркнул в своем выступлении Алексей Репик. «Японские коллеги прекрасно осведомлены, что Татарстан является лидером среди субъектов Российской Федерации в части инвестиционной привлекательности», - отметил он.

Алексей Репик заметил, что спустя год с момента последней встречи консультативного совета в Токио произошел ряд принципиальных положительных изменений. Россия и Япония начали создавать новую модель экономического сотрудничества, которая позволит успешно развивать двусторонние отношения на протяжении многих десятилетий.

«Сегодня наряду с сотрудничеством в таких традиционных областях, как энергетика и автомобилестроение, планируется развивать взаимодействие в сфере здравоохранения, городской, транспортной и коммуникационной инфраструктуры, поддержке малого и среднего бизнеса, развивать гуманитарные обмены», - сказал Алексей Репик.

Участники заседания обсудили ряд перспективных проектов в части внедрения передовых технологий, формирования экспортной базы на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, включая развитие промышленности на Дальнем Востоке, диверсификации промышленной структуры России и повышения производительности, взаимоотношения в области добычи энергоресурсов и увеличения производственной мощности, в сфере медицины и здравоохранения, развития городской среды, передает пресс-служба Президента РТ.

Кстати, по итогам 2015 года внешнеторговый оборот Республики Татарстан с Японией составил 111,5 млн долларов США.

В Татарстане с участием японских компаний реализуется целый ряд проектов. Компания Yokogawa Electric Corporation осуществляет работу по промышленной автоматизации крупнейших предприятий республики. Совместно с японскими компаниями Mitsubishi Heavy Industries и Sojitz Corporation реализуется проект «Аммоний». Региональный инжиниринговый центр медицинских симуляторов «Центр медицинской науки» и компания «Эйдос-Медицина» разрабатывают совместные проекты с японскими компаниями Juntendo, DNAForm, институтом RIKEN.

В феврале 2016 года делегация Татарстана во главе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым приняла участие в бизнес-миссии «Торгово-промышленный диалог: Россия - Япония».

В августе 2016 года Татарстан посетила бизнес-миссия представителей 24 ведущих японских компаний во главе со специальным советником премьер-министра Японии господином Эйичи Хасэгавой, прошел форум «Татарстан - Япония: инвестиционное будущее».