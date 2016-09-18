Сегодня, 20 сентября, крупнейший российский онлайн-ритейлер OZON.ru открыл свой первый склад в Приволжском федеральном округе.

Площадь склада, расположившегося в Казани, превышает 3,5 тыс. кв.м. На территории комплекса может разместиться до 500 тысяч товаров. Благодаря комплексу стало возможным сокращение срока доставки товаров из OZON.ru покупателям из Татарстана и соседних регионов до одного дня. В то время как раньше покупатели ждали доставки заказа в течение 5 дней.

До этого дня склады OZON.ru существовали в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Екатеринбург. Решение расширить складские мощности в Татарстане онлайн-ритейлер принял с учетом потенциала роста продаж в республике: в 2015 году продажи в регионе выросли на 36%, в первом полугодии 2016 года Казань продемонстрировала рост продаж на 16%.

Именно с Казани начнется экспансия онлайн-ритейлера в ПФО, подчеркивает генеральный директор OZON.ru Дэнни Перекальски. Сейчас 70% продаж магазина приходятся на долю Центрального и Северо-Западного федеральных округов. ПФО принадлежит около 7% доли в продажах. «После запуска складского комплекса в Казани мы рассчитываем увеличить количество заказов в ПФО более чем вдвое. В 2015 году покупатели из ПФО совершили 472 тысячи заказов на OZON.ru. Мы планируем, что количество покупок превысит 1 миллион благодаря удобству и высокой скорости доставки товара», - отмечает Дэнни Перекальски.

Справка

OZON.ru – лидирующий онлайн-магазин в России, основанный в 1998 году. Сегодня OZON.ru выбирают 2,5 миллионов покупателей в год. Онлайн-ритейлер предлагает все, что нужно покупателям: от книг и товаров для детей и мам до электроники и продуктов питания. Онлайн-магазин OZON.ru на ежедневной основе сравнивает 400 тысяч товаров с 85 конкурентами, чтобы предлагать самые конкурентные цены на рынке. Еженедельно на сайте магазина происходят изменения и улучшения, чтобы покупателям было максимально удобно пользоваться сервисом.