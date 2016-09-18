С 20 по 23 сентября в Казани проходит II Всероссийский научный форум «Наука будущего — наука молодых», в ходе которого студенты-финалисты конкурса научно-исследовательских работ и молодые ученые могут пообщаться со всемирно известными учеными. Инициативная группа не осталась в стороне от громкого события в научном мире Татарстана и России, отправив на форум своих волонтеров.

В планах команды #200казань рассказать 600 участникам, 400 ученым и почти сотне экспертов о планах Казани попасть на новые банкноты Центробанка России номиналом 200 или 2000 рублей. По традиции на II Всероссийский форум отправился и гигантский макет банкноты, с которым каждый может сфотографироваться, а также солидный запас банкнот-памяток по голосованию на сайте твоя-россия.рф.