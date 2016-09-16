Сотрудники полиции Татарстана изъяли у 34-летнего мужчины наркотики.

14 сентября стражи порядка на КПП "Малиновка" для проверки документов остановили водителя.



Мужчина вел себя подозрительно и сотрудники полиции провели досмотр его автобомиля, где нашли порошкообразное вещество. После экспертизы было установлено, что это 513,76 граммов амфетамина и более 1 грамма кокаина.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу Казани, на задержанного заведено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотических средств".