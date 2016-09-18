В первом периоде казанцы, дважды пропустив в меньшинстве, ответили лишь голом Свитова - 1:2.

В начале второго периода Артем Земченок увеличил преимущество хозяев - 3:1.

На 35-й минуте встречи дубль оформил Свитов - 3:2.

На 45-й минуте Малыхин сравнял счет - 3:3.

В овертайме обе команды осторожничали, а в буллитной серии удачливее были казанцы - победный буллит на счету Владимира Ткачева - 4:3.