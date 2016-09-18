Казанский «Ак Барс», продолжая свое турне по Дальнему Востоку, встречался во Владивостоке с местным «Адмиралом».
В первом периоде казанцы, дважды пропустив в меньшинстве, ответили лишь голом Свитова - 1:2.
В начале второго периода Артем Земченок увеличил преимущество хозяев - 3:1.
На 35-й минуте встречи дубль оформил Свитов - 3:2.
На 45-й минуте Малыхин сравнял счет - 3:3.
В овертайме обе команды осторожничали, а в буллитной серии удачливее были казанцы - победный буллит на счету Владимира Ткачева - 4:3.
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