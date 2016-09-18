Грядущему 110-летию со дня рождения поэта-героя Муссы Джалиля будут посвящены три благотворительных концерта классической музыки.

Первый концерт состоится 13 октября в поселке Джалиль, который тесно связан с именем великого поэта Татарстана. 14 октября эстафету концертного марафона примет Органный зал города Набережные Челны. А 15 октября музыка в честь поэта будет звучать в Государственном большом концертном зале имени С. Сайдашева.

Эти три концерта пройдут в рамках Международного благотворительного проекта «Дети помогают детям», который с большим успехом работает уже более 7 лет в России и за рубежом. В концертах выступают юные талантливые исполнители от 7 до 18 лет – учащиеся Центральной Музыкальной Школы при Московской Консерватории им. П. И. Чайковского и Специальной музыкальной школы им. Гнесиных. Все участники проекта - Лауреаты многих престижных международных музыкальных конкурсов. Средства и пожертвования, собранные на этих концертах, традиционно передаются нуждающимся детям.

Проведение этого музыкального турне состоится благодаря усилиям молодого поколения семьи Мусы Джалиля, вся жизнь которых тесно связана с Татарстаном и памятью знаменитого на весь мир отца-деда-прадеда, при доброй и значимой поддержке руководителей Республики Татарстан во главе с Президентом, а также при большой помощи и поддержке деятелей культуры, искусства и музеев. Немаловажную роль в осуществлении этого проекта оказали Фонд поддержки искусств "Арт-линия" и Международная благотворительная организация Lions Clubs International, объединяющая в своих рядах более 1,5 млн. человек в 206 странах, включая Россию.