По оценкам криминалистов ежегодные потери клиентов кредитных учреждений от мошеннических списаний с банковских счетов превышают сотни миллиардов рублей. Число преступлений, связанных с хищением денежных средств с пластиковых карт и электронных кошельков с использованием услуги «мобильный банк», растет с каждым годом.

Общественный совет при прокуратуре Республики Татарстан разработал Памятку о мерах безопасного использования банковских карт. Пользователям в доступном виде разъясняются элементарные правила пользования банковской картой, а также последовательность действий граждан при наличии сомнений относительно законности списания денежных средств с банковской карты. В памятке приводится алгоритм действий для возврата денежных средств, в том случае, если они были незаконным способом и без согласия гражданина списаны с банковской карты. Для удобства пользования памяткой к ней прилагаются образцы документов, необходимых для обращения в банк или суд: заявление о несогласии с произведенными операциями с банковской картой и исковое заявление о возмещении ущерба.



Ранее, в октябре 2015 года, прокуратурой Республики Татарстан была инициирована разработка Методических рекомендаций по применению нового федерального закона о банкротстве физических лиц.



Более подробно ознакомиться с указанными рекомендациями можно на официальном сайте прокуратуры Республики Татарстан в разделе «Прокурор разъясняет».

Пресс-служба Прокуратуры РТ