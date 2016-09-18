В рамках Международного дня пожилых людей Министерством юстиции Республики Татарстан 29 сентября 2016 года будет проведено мероприятие по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам пожилого возраста.

В мероприятии примут участие представители Отделения Пенсионного Фонда России по Республике Татарстан, Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан, Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, Министерства юстиции

Республики Татарстан, Министерства здравоохранения Республики Татарстан, Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан,

Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан, МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений ИК МО г. Казани», а также адвокаты и нотариусы.

Бесплатная юридическая помощь гражданам пожилого возраста будет оказываться с 10.00 до 13.00 часов в Доме дружбы народов (г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57 к. 1). Проезд автобусами №№ 4, 5, 25, 43, 68, 71, 77 до остановки общественного транспорта «Павлюхина».

Телефон для справок - (843) 223-02-13.