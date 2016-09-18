Каждый житель страны сможет ознакомиться с историей Банка России и работой его сотрудников, посетить экскурсию, а также проголосовать за 2 города/территории и символы, которые будут изображены на новых банкнотах 200 и 2000 рублей.

Напоминаем, что с 5 сентября по 7 октября 2016 года проходит третий этап финального голосования за символы для новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей. Отбор проводится путем всероссийского голосования на сайте твоя-россия.рф.

Записаться на экскурсию в Отделение - Национальный банк по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации (г.Казань, ул. Баумана, 37) можно по телефону: 235-05-41.

Регистрация на экскурсию начнется 22 сентября 2016 года.