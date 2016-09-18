Вместо заказанных смартфонов получателям пришли обычные стаканы.
Оба пострадавших оказались жителями Зеленодольска. Они хотели приобрести новую модель смартфона от известного бренда. Цена на флагман в интрнет-магазине составляла 7700 рублей. Покупателей вовсе не смущала столь низкая цена, и они осуществили заказ. Вместо ожидаемой посылки пришли обычные стаканы. Пострадавшие обратились в полицию. В данный момент проводятся следственно-оперативные мероприятия, сообщается на сайте МВД РФ по РТ.
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