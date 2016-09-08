5 сентября 1833 года Александр Сергеевич Пушкин приехал в Казань и пробыл в нашем городе три дня. Этому визиту поэта посвящена выставка «Пушкин и Казань: казанские коллекции в музеях России», которая открылась в Музее Е.А.Боратынского.

На выставке представлены уникальные материалы из Национального музея РТ, фондов Государственного музея А.С.Пушкина (Москва), Всероссийского музея А.С.Пушкина (Санкт-Петербург), Музея В.А.Тропинина и художников его времени (Москва) и Научной библиотеки Казанского федерального университета. Многие экспонаты ранее редко выставлялись, а некоторые из них показаны широкому зрителю впервые.

- Мы благодарны нашим коллегам из столичных музеев и Научной библиотеки имени Лобачевского, что они предоставили нам уникальные экспонаты, связанные с пребыванием Пушкина в Казани, - рассказала заведующая Музеем

Е.А.Боратынского Ирина Завьялова, которая стала нашим гидом по выставке.

Пушкин приехал в Казань для сбора материалов для «Истории Пугачева». И не случайно в экспозиции представлено много книг на русском и французском языках, редкие научные издания, которые он изучал при работе над своим историческим трудом.

Очень интересный экспонат - Коран в переводе Михаила Веревкина. Михаил Иванович Веревкин - личность интересная. С 1758 по 1761 год он служил директором первой в Казани гимназии, а с 1760 по 1763-й - товарищем (заместителем) казанского губернатора. Пушкин изучал Коран именно по его переводу, изданному в 1790 году.

Настоящий раритет - «Казанский альбом» из фондов московского Музея А.С.Пушкина. В те времена была традиция - гости в альбоме хозяйки дома оставляли памятные записи, посвящения, стихи, рисунки. Но этот альбом уникален тем, что здесь есть рисунки известных художников: Льва Крюкова, Карла Барду, Карла Гампельна. Более того, на одной из страниц есть даже зарисовка древнего Болгара. Записи в этом альбоме делались на протяжении нескольких лет - с 1815 по 1822 год. Но исследователям пока так и не удалось выяснить, кому же из казанцев принадлежал альбом.

В центре зала - изящный столик и два карандашных портрета - Пушкина и его друга Евгения Боратынского. Эти портреты друзья заказали в 1826 - начале 1827 года художнику Вивьену де Шатобрену. Свой портрет Пушкин подарил Боратынскому.

Про столик - отдельный разговор.

- Не каждый музей может похвастаться тем, что у них есть мемориальные предметы, связанные с Пушкиным. У нас, в Музее Боратынского, оказался пушкинский столик. Согласно семейным преданиям, когда поэт приезжал в Казань и останавливался у Боратынского, он работал именно за этим столиком, - отметила Ирина Васильевна.

Очень интересно увидеть лица людей, с которыми Пушкин общался в Казани.

Портреты друзей и знакомых Пушкина, связанных с нашим городом, кисти известных российских художников того времени А.Брюллова, П.Соколова, К.Осокина, Л.Крюкова, из коллекций всех музеев - участников выставки.

Привлекает внимание большой парадный портрет казанского военного губернатора Степана Степановича Стрекалова работы Я.Машковского из фондов Национального музея РТ. Пушкин знал Степана Степановича еще по Тифлису, где тот занимал пост тифлисского военного губернатора. В Тифлисе произошла забавная история, которую Пушкин описал в своем произведении «Путешествие в Арзрум». «Генерал Стрекалов, известный гастроном, позвал однажды меня обедать; по несчастию, у него разносили кушанья по чинам, а за столом сидели английские офицеры в генеральских эполетах. Слуги так усердно меня обносили, что я встал из-за стола голодный. Черт побери тифлисского гастронома!»

Позже Стрекалов был назначен военным губернатором Казани. Видимо, памятуя о слишком «теплом» тифлисском приеме, Александр Сергеевич во время своего визита в Казань дипломатично избежал встречи с руководством города.

А еще на выставке есть предметы из дома очевидца событий пугачевского восстания купца Леонтия Крупенникова, с которым Пушкин встречался в Казани. Самый заметный мемориальный экспонат - диван, на котором, по преданию, сидел

Пушкин во время беседы с Леонтием Филипповичем. Удивительным образом диван оказался в Санкт-Петербурге, во Всероссийском музее А.С.Пушкина, и сейчас впервые он представлен в Казани.