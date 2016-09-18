В столице Татарстана городские власти постарались сделать день выборов в Государственную Думу РФ увлекательным праздником для казанцев. Главной площадкой, где проходили основные развлекательные мероприятия, стала территория стадиона «Казань-арена».



Корреспонденты «Казанских ведомостей» вместе со всеми проголосовавшими горожанами воспользовались своим правом бесплатного посещения большого праздничного мероприятия. Напомним, каждому избирателю, участвовавшему в выборах, выдавались браслеты, дающие право бесплатного проезда в общественном транспорте и прохода на праздник на стадионе «Казань-арена», который начинался там в 11.00.

Казанцы начали стекаться к стадиону ближе к полудню. Вначале тонкими людскими ручейками, затем, после 15.00, народ стал уже заполнять все подходы к спортивному объекту. Интерес горожан понятен - не каждый день выпадает возможность бесплатно побывать лично на концерте мегазвезд российской эстрады Сергея Лазарева и Игоря Николаева.

Но до их выступления на «Казань-арене» можно было увидеть много интересного: выступление уличного театра, парк динозавров. Желающие проверить свою спортивную подготовку могли попробовать сдать нормы ГТО. На празднике предлагалось научиться хореографическому мастерству - желающие получили танцевальные мастер-классы.

На праздник пришло много детворы. Дети с восторгом лазали среди доисторических динозавров, которые выглядели очень даже реалистично.

Правда, все эти мероприятия проходили в первой половине дня и не все горожане смогли в них поучаствовать. Большая часть казанцев шли непосредственно на музыкальный фестиваль, который начался после 16.00. На сцене выступали лучшие рок- и поп-группы Татарстана и России, эстрадные исполнители: «Большой куш», «Сильфред Эвальдович», этнолаундж-проект «Татарсис», «Майами ДэнсВИА» и группа «Волга-Волга».

Нудный осенний дождь не разогнал зрителей. Они увлеченно смотрели выступления артистов. Кстати, концерт транслировался на огромном экране стадиона «Казань-арена» и все было видно на большом расстоянии.

Завершили праздничную программу выступления обещанных организаторами звезд: российского певца Сергея Лазарева, певца и композитора Игоря Николаева, а также народного артиста РТ Салавата Фатхетдинова.