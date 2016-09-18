18 сентября состоялись выборы в Государственную Думу. В связи с этим событием отмечается рост интереса к политике среди россиян.

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), интерес к политическим вопросам находится на уровне 67% (в 2015 году - 50%). Чаще, чем в среднем по выборке, политикой интересуются мужчины (72%) и люди пенсионного возраста (77%). Не проявляют внимания к этой сфере 32% респондентов - вдвое меньше, чем три года назад (63%).

При этом в сознании общества все еще устойчиво представление, что россиянам политика скорее неинтересна, но постепенно этот стереотип стирается. Доля тех, кто считает, что большинство людей устали от политики, за пять лет сократилась - с 75% до 66%. Несогласных с этим мнением за тот же период стало заметно больше: с 12% до 19%.

Возможную усталость от политики участники опроса по-прежнему объясняют прежде всего недовольством, связанным с обещаниями и заявлениями, не воплощающимися в реальные дела (45%, в 2011 году таких было 62%), ощущением обмана (33%, в 2011 году - 41%).

Опрос проведен с помощью телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов по всей России.