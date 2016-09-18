В Республиканской специальной библиотеке для слепых и слабовидящих выпущена книга «Парки и скверы Казани», в которой приведена информация о каждой из природных территорий - ее истории, расположении и объектах.
Издание подготовлено в рамках реализации совместного проекта библиотеки и Русского географического общества «Татарстан на кончиках пальцев: заповедники и парки - незрячим», сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.
По словам автора проекта Гелюсы Закировой, для облегчения чтения людей со слабым зрением текст напечатан крупным шрифтом. Издание будет удобно и для детей, которым еще трудно читать книжки, набранные мелкими печатными знаками, а также для пожилых людей.
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