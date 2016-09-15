На минувшей неделе в Казани прошла Всероссийская конференция, посвященная 70-летию онкологической службы Татарстана.



В ней приняли участие ведущие медики из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Новосибирска, Самары и других городов России. С докладами также выступили зарубежные доктора: заведующий кафедрой патологии университета Валенсии профессор Антонио Л.Бош, профессор Страсбургского университета, трансплантолог Жильбер Массард и другие. Ведущие специалисты России и мира обсудили проблемы ранней диагностики и лечения раковых заболеваний, напомнили меры профилактики, а также поздравили с юбилеем онкологическую службу Татарстана.

70 лет назад...

На сегодня онкологическая служба республики является одной из передовых в стране, она обладает компетентными и высококвалифицированными кадрами, современным оборудованием. Республиканский клинический онкологический диспансер является одним из крупнейших медучреждений Приволжского федерального округа.

А начиналось все в далеком послевоенном 1946 году, когда на базе одной из городских больниц Казани было развернуто пять коек для онкобольных. Тогда у врачей не было ни соответствующей аппаратуры, ни необходимых медикаментов.

Однако они очень хотели помогать людям, а для этого требовалось поставить на ноги новую отрасль здравоохранения. С 1947 года было открыто первое онкологическое отделение на 20 коек. В трех кабинетах семь врачей вели поликлинический прием.

На тот момент стационар еще отсутствовал. С 1958 года началось строительство зданий Республиканского онкологического диспансера на Сибирском тракте. А с 1999 года поэтапно были введены в эксплуатацию новые корпуса онкодиспансера.

В 2012 году заработал Центр ядерной медицины, уникальный по своим диагностическим возможностям.

За 70 лет онкологическая служба республики стала одной из самых развитых в стране. Сейчас она обладает передовыми формами диагностики и лечения. Сюда направляют сложных пациентов даже из других регионов. Главный онколог РТ и

ПФО Рустем Хасанов отметил, что онкологическая школа Татарстана последовательно движется вперед. Он рассказал, в частности, о вкладе казанских онкологов в области предупреждения рака пищевода. Благодаря выявлению и лечению предопухолевых заболеваний в Татарстане в два раза уменьшилась заболеваемость раком пищевода.

Каждый 43-й татарстанец болен раком

На сегодня ни одна болезнь не вызывает у людей такого отчаяния и страха, как рак. Ситуация по онкологии достаточно тревожная во всем мире: ежегодно выявляется более 12 миллионов новых случаев заболевания раком, из них в Европе - 3 миллиона. За последние 30 лет заболеваемость раком удвоилась. Прежде всего это связано с увеличением продолжительности жизни. Те страны, где продолжительность жизни составляет 80 и более лет, имеют наиболее высокие цифры по смертности от злокачественных новообразований. «В Японии, Германии, Франции заболеваемость раком почти в два раза выше, чем в Татарстане и России», - рассказал Рустем Хасанов. Однако данный факт не должен пугать население. Рак - не приговор, как это было несколько лет назад, а диагноз.

В Татарстане на сегодняшний день онкологические заболевания вышли на второе место по причинам смертности населения. На данный момент в республике раком болен каждый 43-й житель. Всего на учете с онкологическими заболеваниями состоят более 90 тысяч пациентов. Медики в очередной раз призывают людей внимательнее относиться к своему здоровью. Более 30% всех случаев смерти от рака можно было бы предотвратить. Это говорит о том, что необходимо лишь соблюдать достаточно простые меры профилактики.

Первым и очень важным правилом является отказ от сигарет. 30% всех случаев рака вызвано именно курением. Развитие рака во многом зависит и от нашего питания. Медики не перестают говорить о пользе свежих овощей, фруктов, злаковых продуктов с высоким содержанием клетчатки. Также необходимо регулярно проводить самообследование, обращаться к врачам при обнаружении у себя необычных припухлостей, кровянистых выделений. Однако необязательно дожидаться момента, когда появится опухоль. Сегодня существует ряд профилактических программ, к примеру, диспансеризация, которые позволяют выявить заболевание до его проявления. Однако, к сожалению, здоровье начинает приобретать цену лишь при его утрате.

Как распознать рак

- При раке молочной железы на ранних стадиях жалобы, как правило, отсутствуют. Симптомами болезни становятся кровянистые выделения из соска, увеличение над- и подключичных лимфоузлов, втяжение соска, изменение кожи над молочной железой в виде лимонной корочки.

- Симптомами рака легких могут стать частые бронхиты, пневмонии. При этом больной жалуется на кашель, слабость, снижение аппетита. Среди заболевших раком легких около 80% - мужчины, что еще раз подчеркивает важность отказа от курения.

- При раке толстой кишки у больного отмечается вздутие живота, запоры, схваткообразные боли в животе, частые ложные позывы на стул, анемия, выделение крови и слизи во время туалета.

- Симптомы рака желудка - отвращение к пище, потеря веса, боли после приема пищи, отрыжка, беспричинная слабость, утомляемость.