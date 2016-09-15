Более 185 тысяч татарстанцев уже вакцинировались против гриппа с начала прививочной кампании, сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан.



В эту прививочную кампанию планируется привить около 40% населения, что позволит снизить интенсивность сезонного подъема заболеваемости и избежать эпидемии.

Кстати, сентябрь и октябрь являются самым благоприятным временем для прививок. Для выработки иммунитета необходимо 8 - 12 дней, а защитный эффект от вакцинации сохраняется до 12 месяцев.

Напоминаем, прививки против гриппа бесплатно проводятся лицам группы риска в лечебной организации по месту жительства: это дети, посещающие детские учреждения, школьники, медицинские работники и работники образовательных учреждений, взрослые старше 60 лет, студенты, работники сферы обслуживания.

Вакцинация против гриппа проводится вакцинами «Гриппол плюс» для детей, «Ультрикс» для детей старше 6 лет и «Совигрипп» для взрослых. Все вакцины, поступившие в республику, зарегистрированы в установленном порядке, безопасны и содержат актуальные штаммы вируса гриппа, которые, по прогнозам, будут циркулировать в предстоящий эпидсезон.

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан продолжает мониторинг за заболеваемостью ОРВИ и гриппом и ходом прививочной кампании, отмечают в пресс-службе ведомства.