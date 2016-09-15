Беременность является одним из самых счастливых и в то же время волнительных и ответственных периодов в жизни женщины. При беременности необходимо в разы внимательнее относиться к состоянию своего здоровья, даже обычная простуда без должного лечения может привести к тяжелым последствиям.



Особенно это актуально в осенне-зимний период, когда наиболее высока заболеваемость гриппом и ОРВИ. Самым благоприятным периодом для вакцинации медики называют сентябрь-октябрь. А можно ли делать прививку от гриппа во время беременности?

- Бытует мнение, что беременным женщинам нельзя назначать какие-либо медикаменты, в том числе нельзя проводить вакцинацию. Однако важно понимать, что беременные входят в группу риска. В первый триместр беременности я бы не рекомендовал прививаться. Дело в том, что никто никогда не исследовал влияние вакцины в этот период. Лучше воздержаться от прививки в этот период: это может оказать воздействие на плод. А вот начиная со второго триместра беременности прививаться можно: это позволит обезопасить свою жизнь и жизнь будущего ребенка. Если женщина планирует беременность на зимний период, то лучше сейчас сделать прививку. Еще раз подчеркну, что вакцины безопасны, - рассказал на брифинге в Кабмине РТ первый заместитель министра здравоохранения РТ Сергей Осипов.

Помимо вакцинации важно соблюдать и другие меры профилактики: полноценное питание, богатое витаминами и белками, здоровый сон, влажная уборка дома, промывание носовых ходов перед выходом в торговые центры, кинотеатры и другие места массового скопления людей и так далее. Если же беременная женщина заболела, она в обязательном порядке должна получить противовирусное лечение под контролем врача. Отсутствие должного лечения может привести к различным осложнениям. На сегодня существует группа лекарственных препаратов, применение которых является безопасным с первого дня беременности, эти медикаменты не оказывают никакого влияния на плод, отметил первый заместитель министра здравоохранения республики.