В погоне за мнимой выгодой особенно «предприимчивые» коммерсанты изобретают все новые и новые способы незаконного обогащения.



Так, на прошлой неделе в ходе рейда по выявлению бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии, проводимого специалистами филиала ОАО «Сетевая компания» Казанские электрические сети, подтвердились новые факты хищения энергии.

Не сразу догадаешься, что за небольшим зданием, в котором разместились бар, парикмахерская и офисы, стоит добротный дом хозяина этих помещений в Азино. Проблема в том, что у собственника имеется лишь договор с «Сетевой компанией» на электроснабжение жилого дома мощностью 15 кВт - по тарифу, предусмотренному для бытовых нужд в частном секторе. Вопреки договору собственник подключил к электроснабжению и здание, используемое в коммерческих целях, поведал журналистам заместитель начальника отдела систем учета электроэнергии и технического аудита Айрат Абдрашитов. А перезаключить договор на юридическое лицо, поменять счетчик и пользоваться электричеством по закону хозяину все как-то недосуг. Несмотря на то что в августе ему уже был выписан акт за нарушение договорных обязательств и неучтенное потребление электроэнергии, хозяин помещений до сих пор оплачивает лишь 400 рублей якобы по показанию счетчика.

Хотя даже далекому от энергетики человеку понятно, что электричества в зданиях уходит намного больше - какой офис и магазин обходится в наше время без практически круглосуточно функционирующих холодильников и кондиционеров?

- В этом случае юридическое лицо старается получить максимальную выгоду, ведь арендаторы, скорее всего, платят за электроэнергию по счетчикам, установленным внутри помещений. Со стороны хозяина это наглое фактическое хищение электричества, ухудшающее качество электроэнергии, подаваемой в соседние дома, среди которых есть и многоквартирные. К тому же налицо фальсификация показателей счетчика. При его осмотре выявлено нарушение пломб: они вскрывались, чтобы осуществить несанкционированное вмешательство в прибор учета для уменьшения показаний счетчика. В ходе этого рейда мы составим повторный акт, направим письмо в Ростехнадзор о незаконном подключении, а потом будем ставить вопрос об отключении данного магазина, - говорит заместитель директора по реализации услуг филиала ОАО «Сетевая компания» Казанские электрические сети Дмитрий Казайкин.

Факт не единичный - за последние два месяца выявлено несколько десятков таких случаев. В итоге мнимая выгода для предпринимателей оборачивается многотысячными штрафами, порой доходящими до нескольких сотен тысяч рублей: по действующему законодательству штраф для юрлиц рассчитывается согласно постановлению о неучтенной потребленной электрической энергии по максимальной мощности электроустановки с момента последней поверки. В данном случае еще в августе на этого предпринимателя был выписан акт на сумму 280 тысяч рублей. Получается, что экономия коммерсантов перекрывается штрафными санкциями и ставит под угрозу их бизнес, подчеркнул Дмитрий Казайкин. Тем более что выявить такие факты для энергетиков не составляет труда - они легко обнаруживаются при анализе баланса трансформаторной подстанции и в ходе регулярных рейдов.

Поговорить с самим предпринимателем специалистам ОАО «Сетевая компания» до сих пор не удавалось: абонент на связь не выходил. Не вышло поговорить с ним с глазу на глаз и в ходе рейда. Увидев бригаду, хозяин предпочел поспешно ретироваться на своем автомобиле... Если не будут оплачены акты, проблему придется решать через суд.

Следующей точкой рейда специалистов стал другой частный дом в поселке Большие Клыки, где электрокабель от опоры тянется прямо под крышу гаража. А это к тому же и нарушение пожарной безопасности. В отсутствие хозяина на все вопросы бригады пришлось отвечать его супруге. Однако пустить к прибору учета она не смогла - по ее словам, муж возит ключи от гаража с собой. Невозможность осмотреть приборы учета - одна из распространенных проблем, с которыми приходится сталкиваться в повседневной работе, говорят представители компании. Ведь без этого нельзя судить о том, правильно ли абонент оплачивает за потребляемую энергию. Нелишним будет напомнить, что предоставление доступа к приборам учета - одна из обязанностей подключенного абонента. А сообщать о фактах незаконного подключения к электрической сети можно по телефону контакт-центра 8-800-2000-878.