С 20 по 23 сентября в Казанском (Приволжском) федеральном университете пройдет II международная научная конференция «Наука будущего». В ходе этого крупнейшего форума федерального значения ведущие ученые России и зарубежных стран оценят опыт и результаты научных исследований последнего времени.



О достигнутых результатах в самых разных сферах науки расскажут около 100 ученых. Участие в конференции в качестве приглашенных лекторов подтвердили свыше 40 ведущих зарубежных ученых, среди которых крупный французский физик, отец голубых лазеров, директор научных исследований CNRS Бернард Жиль; один из самых авторитетных отечественных физиков, работающих за рубежом, Борис Альтшулер; выдающийся специалист в области солнечной энергетики

Альдо Ди Карло (Италия). С лекциями выступят лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов, лауреат премии Филдса Станислав Смирнов, лауреаты Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий 2015 года Сергей Недоспасов, Эрик Галимов и Сергей Лукьянов.

В программе конференции - работа 10 основных секций: «Агро-, био- и продовольственные технологии», «Гуманитарные и социальные науки», «Информационные технологии и вычислительные системы», «Математика и механика», «Машиностроение и энергетика», «Науки о жизни, медицина», «Науки о Земле, экология и рациональное природопользование», «Новые материалы. Производственные технологии и процессы», «Физика и астрономия», «Химия и химические технологии».

Чем отличается западная и восточная модель популяризации науки? Об этом расскажут на сессии «Популяризация науки: от сложного к простому и обратно». А как применяются в нашей повседневной жизни новейшие открытия ученых? Это тоже можно будет узнать из выступлений спикеров на этой же сессии.

Особенностью конференции станет одновременное проведение на одной площадке с ней II всероссийского научного форума «Наука будущего - наука молодых». Форум представит поколение молодых исследователей, их потенциал и достигнутые научные результаты. В его рамках состоится финал конкурса научно-исследовательских работ, в котором приняли участие студенты и аспиранты 1-го года обучения из 265 российских вузов. По итогам вузовских конкурсов к участию рекомендовали 2150 студенческих проектов.

Стоит отметить один любопытный факт. Программу конференции сформировали сами участники - ведущие ученые, входящие в программный комитет и представляющие разные области наук. Это дало возможность сделать программу конференции более интересной и актуальной, когда научные открытия переходят в применение в повседневной жизни каждого из нас.

«4 дня деловой программы, 160 лабораторий, 400 ученых, 45 мероприятий» - таков слоган предстоящего глобального научного форума в Казани.

С более подробной информацией о международной конференции можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия http://sf-conf.ru/.