В Татарстане убедительную и безоговорочную победу одержала партия «Единая Россия». Подведены предварительные итоги выборов в Государственную Думу РФ, результаты вчера огласил перед журналистами в Едином информационном центре ЦИК РТ председатель ЦИК РТ Экзам Губайдуллин.

Всего за мандаты в Госдуму боролись 14 партий. По предварительным итогам, подведенным Центральной избирательной комиссией РТ к утру 19 сентября, места распределились следующим образом: «Единая Россия» набрала 85,30%, КПРФ - 4,06%, «Коммунисты России» - 3,03%, «Справедливая Россия» - 2,26%, ЛДПР - 2,24%, «Яблоко» - 0,53%, «Пенсионеры за справедливость» - 0,49%, Партия «Родина» - 0,40%, «ПАРНАС» - 0,27%, Партия РОСТА - 0,27%, партия «Зеленые» - 0,20%, «Патриоты России» - 0,20%, «Гражданская платформа» - 0,12%, «Гражданская сила» - 0,11%.

По одномандатным округам в лидеры вышли следующие кандидаты: по Приволжскому одномандатному округу №26 Фатих Сибагатуллин, по Московскому одномандатному округу №27 Ильдар Гильмутдинов, по Нижнекамскому одномандатному округу №28 Айрат Хайруллин, по Набережночелнинскому одномандатному округу №29 Альфия Когогина, по Альметьевскому одномандатному округу №30 Ринат Хайров, по Центральному одномандатному округу №31 Иршат Минкин. Все они представители партии «Единая Россия».

Депутаты Госдумы РФ VII созыва от Татарстана, по предварительным данным, получат 10 мандатов по партийным спискам и 6 по одномандатным округам. Таким образом, республику в парламенте страны будет представлять депутатская делегация из 16 человек.

На избирательные участки Татарстана голосовать пришли 2 млн 275 тыс. 566 татарстанцев. Таким образом, явка избирателей составила 78,78%. В крупных городах Татарстана она была выше 50%.

Традиционно высокие показатели выдали районы. По словам Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, это можно объяснить доверием избирателей нынешнему курсу руководства страны и республики. В Татарстане успешно реализуются 53 социальные программы, немалая часть которых направлена на улучшение жизни на селе. Здесь строятся детсады, школы, ФАП, клубы и другие социальные объекты. За последние 10 лет ежегодно улучшается состояние сельского хозяйства республики, сельчане стали жить гораздо лучше и зажиточнее.

Высокие показатели объясняются также грамотно выстроенной схемой подготовки к выборам, считает Фарид Мухаметшин. «Единая Россия» приступила к ней еще в мае этого года.

- Не придумано еще более эффективной предвыборной технологии, как встречи с избирателями, они очень действенны, - рассказал Председатель Госсовета РТ. - Наши кандидаты провели свыше тысячи встреч с трудовыми коллективами, жителями. Впервые использовались такие методы, как пикетная акция, выпуск партийной газеты. С мая в республике начали проводиться праймериз - внутрипартийные выборы. Все это вкупе и дало такие высокие результаты. Добавлю, выборы прошли в максимально открытой, честной обстановке. Нарушений не зафиксировано.

Журналистов интересовало, кто будет представлять Татарстан в нижней палате парламента по партийным спискам. Как известно, первым номером в них шел Президент РТ Рустам Минниханов, вторым - министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

- Рустам Нургалиевич уступит свой мандат другому кандидату, - пояснил Фарид Мухаметшин, - потому что только в прошлом году в республике прошли президентские выборы и около 94% татарстанцев выбрали своего лидера. А Марат Готович, скорее всего, выберет работу в Госдуме. Но все окончательные результаты будут известны после утверждения протоколов ЦИК.