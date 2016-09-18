18 сентября казанцы вместе со всеми россиянами пришли на избирательные участки, чтобы выбрать будущее страны.

Корреспонденты «Казанских ведомостей» тоже выполнили свой гражданский долг и понаблюдали за работой некоторых столичных избирательных участков.

Времена, когда на избирательных участках царило межпартийное недоверие и равнодушие избирателей, давно прошли. Сейчас вся процедура строго регламентирована и максимально прозрачна.

Избирательный участок №156 Московского района встречает своих избирателей спокойной, можно сказать, будничной обстановкой. Жители уже хорошо знают весь порядок голосования и без задержки проходят его. Небольшая заминка происходит у тех, кто впервые участвует в выборах, став в этом году совершеннолетним гражданином страны. Девушка, представившаяся Румией, одна из них. Интересуемся ее впечатлениями.

- Конечно, немного волнительно, - признается девушка. - Пока сложно разобраться во всех политических партиях и кандидатах, но я постараюсь выбрать тех, кто реально поможет молодежи в учебе, трудоустройстве, создаст хорошие социальные программы для молодых семей. А это льготные условия при покупке жилья, строительство детских садов, школ, детских поликлиник.

На пороге школы №132 встречаем стайку взволнованных девушек. Выяснилось, это студентки Казанского медико-фармацевтического колледжа, тоже впервые участвуют в выборах. На момент нашей встречи они бурно обсуждали детали вечернего отдыха. Как и все казанские избиратели, девушки получили пригласительные билеты на большую развлекательную программу на стадионе «Казань-арена» и браслеты с надписью «Я проголосовал». Все это дает им право бесплатного проезда в день голосования на общественном транспорте и развлечения на стадионе. Организаторы обещают насыщенную программу: посещение парка динозавров, спортивные площадки, на которых можно сдать нормы ГТО, танцевальные мастер-классы и еще много других мероприятий. А вечером ожидается выступление звезд российской эстрады Сергея Лазарева и Игоря Николаева. Все это студентки пропустить не хотят. Когда еще выпадет возможность побывать на таком празднике!

Пожелав им приятного отдыха, направляемся на избирательные участки. В школе №132 их три: №232, 233, 234. Отдельно стоит сказать об атмосфере, созданной руководством учебного заведения. Здесь решили в один день с выборами провести благотворительную ярмарку, на которой можно купить поделки, сделанные руками школьников и их родителей, выпечку и прочие бесхитростные товары. Одно другому не помешало, а наоборот, создало ощущение праздника.

- На этих выборах активность избирателей довольно высокая, - говорит председатель избирательного участка №234 Эльвира Бронникова. - Традиционно первыми идут люди старшего возраста, которые всегда ответственно относятся к своему гражданскому долгу. Никаких замечаний со стороны наблюдателей, избирателей нет, все проходит в штатном режиме.

А вот на соседнем участке №232 более активной оказалась молодежь.

- На 9.30 на нашем участке проголосовало более 8% избирателей, - говорит председатель Светлана Аглемзянова. - При этом наиболее ответственными выступили молодые жители микрорайона. Немного отстают от них пенсионеры. К тем, кто сам не может прийти на выборы, мы отправим мобильную группу с передвижной урной для бюллетеней. Первая должна выехать в 12 часов.

Интересуемся у наблюдателей: есть замечания или нарушения, может быть, им мешают в работе? Представители всех партий, участвующих в выборах, ответили, что все происходит в соответствии с законом, претензий нет.

На этом участке замечаем длинную очередь молодых людей за бюллетенями к столу, над которым висит надпись «Открепительные удостоверения». Оказывается, это студенты, приехавшие учиться в Казань.

- Я из Дрожжановского района, - говорит Айсылу Залалова. - В выборах участвую во второй раз и поэтому знала, что надо будет взять у себя в сельском избирательном участке открепительное удостоверение. Сделала это без проблем.

Деловая и одновременно торжественная обстановка царит на участке №42, расположенном в главном корпусе Казанского национального исследовательского технического университета им. Туполева (КАИ). Здесь вместе с рядовыми горожанами в выборах традиционно участвует Президент Татарстана Рустам Минниханов.

- Работа участка идет в штатном режиме, - кратко доложил председатель участка Александр Лустин. - Сотрудники четко выполняют свои обязанности, наблюдатели на местах, замечаний с их стороны и со стороны избирателей нет.

Мы поинтересовались у жителей, пришедших на избирательные участки, чего они ждут от нового состава Государственной Думы РФ.

- Для меня главное - мир и стабильность в семье, республике, стране, - говорит Аида Ахметшина - избирательница с участка №233. - Хочу, чтобы депутаты лучше работали над молодежными программами. Жилье, трудоустройство, места в детский сад - все это до сих пор остается актуальной проблемой. Молодые семьи в первые годы брака живут в трудных жилищных и финансовых условиях, поэтому и происходят разводы. Государству необходимо поддерживать ячейки общества, тогда они реже будут распадаться.

- Недавно вернулся из поездки - 4 тысячи километров на поезде туда и обратно, - говорит 65-летний Александр Федоров, избиратель с участка №234. - Проезжая по стране, с гордостью отметил, что наш Татарстан особо выделяется среди других регионов страны. Въезжаешь на территорию республики - всюду ухоженные поля, пастбища, фермы, деревни, села... Любо-дорого смотреть, всюду чувствуется хозяйская рука. Думаю, это говорит о правильной тактике руководства нашей республики, которое заботится о процветании Татарстана, улучшении жизни его населения. Людям здесь спокойно и комфортно жить. Об этом говорят и мои друзья из других регионов, когда приезжают в Казань. Поэтому я поддерживаю эту политику и отдаю за нее свой голос.