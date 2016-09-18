Президент Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил жителей республики за активное участие в прошедших вчера, 18 сентября 2016 года, выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва.

«Спасибо всем татарстанцам, кто пришел на избирательные участки и поддержал родную республику! Высокие результаты голосования за партию «Единая Россия» – это фактически вотум доверия действующей власти и курсу на устойчивое социально-экономическое развитие, на сохранение общественной стабильности, межэтнического и межконфессионального мира и согласия. Мы делегируем в Госдуму «Команду Татарстана» - опытных профессионалов и патриотов республики» – сказал Рустам Минниханов.

Президент республики выразил уверенность, что сформированный депутатский корпус будет эффективно представлять интересы татарстанцев на федеральном уровне, передает пресс-служба Президента РТ.