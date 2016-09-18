Общая сумма задолженности предприятий Татарстана в части оплаты труда сотрудникам уменьшилась на 10 млн. рублей благодаря вмешательству Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников.

Среди погасивших задолженность по заработной плате предприятий: Мамадышское РАЙПО, осуществляющее свою деятельность в сфере оказания услуг, и ООО «Джукетау» (г. Чистополь), осуществляющее свою деятельность в отрасли сельского хозяйства.

Мамадышское предприятие выплатило своим 79 работникам 151 тыс. рублей. Чистопольское же предприятие погасило задолженность перед 263 сотрудниками на сумму 3 188,1 тыс. рублей.

Всего задержанную ранее заработную плату получили 394 работника. Общая сумма выплат составила 10 085,2 тыс. рублей.

Работа с предприятиями-должниками, нарушающими трудовое законодательство в части своевременной и полной оплаты труда сотрудников, будет продолжена, отмечают в пресс-службе министерства труда, занятости и соцзащиты РТ.