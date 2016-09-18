Такие долги по зарплате с них удалось получить.

Три казанских предприятия погасили задолженность по заработной плате на общую сумму 1,8 млн. рублей.

Так, ОАО «Институт «Татводпроект», осуществляющее свою деятельность в отрасли строительства, полностью погасило задолженность по заработной плате на общую сумму 300 тыс. рублей.

Вместе с тем, АО «Технический центр КАПО», осуществляющее свою деятельность в сфере предоставления услуг, расплатилось с сотрудниками не в полном объеме. На сегодняшний день 55 работников получили 1 319 тыс. рублей.

Также частично погашена задолженность по заработной плате перед 5 работниками ООО «Казанский комбинат надомников», осуществляющего свою деятельность в сфере предоставления услуг. Сумма выплат составила 230 тыс. рублей.

Эти предприятия Казани погасили долги по заработной плате перед своими сотрудниками лишь после вмешательства Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников.

Работа с предприятиями-должниками, нарушающими трудовое законодательство в части своевременной и полной оплаты труда сотрудников, будет продолжена, сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и соцзащиты РТ.