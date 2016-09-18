Удастся ли клубу из Казани одержать первую победу на выезде?

Сегодня в рамках 7-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» сыграет с «Рубином». Специалисты отдают предпочтение клубу из Санкт-Петербурга - это и понятно: за последние два матча «Зенит» забил 9 мячей. У «Рубина» в плане результативности все не так радужно: подопечные Грасии забили 6 мячей за 6 туров, пропустив при этом столько же.

В распоряжении Луческо находятся почти все игроки, за исключением Данни, который выбыл еще в конце прошлого сезона. Также под вопросом участие Олега Шатова, который находится в лазарете клуба и может не сыграть.

Команда Хавьера Грасии укомплектована практически полностью, не хватает только капитана команды - Олега Кузьмина.

Несмотря на прогнозы букмекеров, все не так безнадежно, как казалось бы. Кадровые проблемы, которые испытывал казанский клуб на старте сезона, решены, к «Рубину» присоединились Максим Лестьен и М’Вилла. Стоит отметить, что на взгляд специалистов состав казанского клуба несильно уступает питерской команде. С каждым туром клуб из Казани показывает более качественную игру, что отразилось на матче с «Уралом». Случайность это или результат проделанной работы тренерского штаба «Рубина», узнаем уже сегодня. Начало матча в 19.30.