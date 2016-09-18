В Свияжске эксперты из Киргизии, Армении, Белоруссии и других стран обсудили проблемы реализации ЮНЕСКО в сфере сохранения и управления объектами.

В рамках международного форума «Сбережение человечества как императив устойчивого развития», который состоялся на прошлой неделе, работала секция «Реализация положений ЮНЕСКО в сфере сохранения и управления объектами

Всемирного наследия как фактор диалога культур и социально-экономического развития территорий». В ее работе приняли участие специально приглашенные эксперты, в том числе из зарубежных стран, представители научного сообщества. Среди поднятых вопросов - различия понятийного аппарата в разных странах, транснациональная номинация культурных объектов и включение Успенского собора Свияжска в Список ЮНЕСКО.

Как обеспечить безопасность историко-культурного наследия при различиях понятийного аппарата охраняемых объектов в разных странах? По словам заведующего кафедрой гражданского права и процесса юридического факультета Гродненского государственного университета им. Я.Купалы Игоря Мартыненко, разнобой мешает формировать подходы к безопасности объектов. Отсюда и множество других проблем. Одна из самых острых - похищение культурных ценностей.

- На мой взгляд, необходимо создать единые нормативно-правовые акты, которые охраняли бы историко-культурное наследие. Решить юридические коллизии помогло бы также введение новой образовательной программы в университетах, - заявил Игорь Мартыненко.

Продуктивной совместной работой может похвастаться ряд стран. Так, результатом взаимодействия Китая, Киргизии и Казахстана только за последние 15 лет стало включение в Список Всемирного наследия около 33 культурных объектов. Не обходилось без сложностей, с которым также столкнулись и татарстанские специалисты при включении объектов в Список ЮНЕСКО.

- Наши объекты популярны у нас в Татарстане и России. Но в мире они малоизвестны. Это и определило необходимость представить Татарстан тремя объектами: Казанский кремль, историко-археологический комплекс «Болгар» и Успенский собор в Свияжске. Если первые два уже в Списке Всемирного наследия, то третий пока только номинирован, - делится руководитель Поволжского отделения Кафедры ЮНЕСКО, проректор по науке Казанского государственного университета культуры и искусств, доктор исторических наук Рафаэль Валеев. - Вспоминаю, с какими только сложностями мы не сталкивались при включении объектов в ЮНЕСКО. Согласно одной из конвенций объекты Всемирного наследия не должны включать в себя новые постройки. По документам же раньше на территории кремля было несколько мечетей, а к 20-му веку не осталось ни одной. Сохранились лишь православные объекты. Именно поэтому было принято решение о строительстве мечети Кул Шариф. Это не стало препятствием для включения нас в ЮНЕСКО, потому что была заложена идея мирного сосуществования мусульманской и православной культур.

С включением Свияжска в Список ЮНЕСКО, по мнению специалистов, возрастет и количество туристов, желающих увидеть его. Работа над продвижением острова-града идет далеко не первый год. Если еще в 2013 году Свияжск посещали 3 - 5 тысяч человек в год, то сейчас - около 200 тысяч. В настоящий момент здесь продолжаются работы по консервации фресковой живописи. Эксперты четко следят за тем, чтобы была сохранена подлинность и аутентичность объекта.

- Мы работали над Свияжском и 5, и 7 лет назад. Объект очень интересен как компактный исторический город, оказавшийся островом и имеющий непростую судьбу. Успенский собор - это тоже уникальный памятник, сохранивший и внешний, и внутренний облик. Таких объектов не так много в нашей стране. Для мирового сообщества это важно. Кроме того, в Свияжске принят ландшафтный подход - сохранение всей окружающей объект территории. То есть будет восстановлена жилая зона постройки и ландшафтный облик, - объяснил заведующий центром комплексных региональных программ социально-культурного развития Национального исследовательского университета Павел Шульгин.

Принятие статуса объекта Всемирного наследия налагает на жителей особую ответственность. Все изменения в облике домов необходимо будет согласовывать с архитекторами. По словам местных жителей, и сейчас при желании построить новый объект на своей территории нужно за свой счет сделать археологические изыскания. Только после этого будет разрешено строительство.