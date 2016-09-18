Безусловным лидером в завершившейся кампании по выборам в Госдуму в Республике Татарстан осталась политическая партия «Единая Россия». За нее проголосовало 85,31% избирателей республики.

Об этих и других результатах выборов в Татарстане рассказал на итоговой пресс-конференции председатель Центризбиркома РТ Экзам Губайдуллин.

На избирательные участки в день выборов 18 сентября пришло 2 млн. 275 тыс. 566 татарстанцев. Таким образом, явка избирателей в Республике Татарстан составила 78,78 процента.

«Единая Россия», как отметил глава ЦИК РТ, одержала убедительную победу: единороссы в Татарстане получили 85,31% голосов избирателей.

Голоса за другие партии распределились следующим образом: КПРФ набрала 4,07% голосов, «Справедливая Россия» – 2,26%, ЛДПР – 2,24%, партия «Яблоко» – 0,53%.

Депутаты Госдумы РФ VII созыва от Татарстана, по предварительным данным, получат десять мандатов по партийным спискам и шесть по одномандатным округам. Общий итог состоявшихся выборов: республику в парламенте страны будет представлять депутатская делегация из 16 человек.